Унікальний випадок: на Сумщині окупанти здалися в полон та потягнули інших (відео)

Фото ілюстративне: на Сумщині окупанти здалися в полон та потягнули інших (Getty Images)

На Північно-Слобожанському напрямку двоє військових РФ здалися в полон, після чого через гучномовець закликали своїх колег також скласти зброю.

За даними військових, бійці 158 бригади за допомогою дрона із гучномовцем взяли в полон двох російських солдатів із позивними "Горець" та "Хірург". "Потім ці двоє записали звернення із запрошенням до своїх "колег" і тоді здалось ще троє окупантів", - йдеться у повідомленні. Всього п’ятеро російських військових поповнили обмінний фонд і отримали шанс вижити. У бригаді назвали цей випадок унікальним для фронту та закликали інших росіян здаватися у полон.