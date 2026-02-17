Унікальний випадок: на Сумщині окупанти здалися в полон та потягнули інших (відео)
На Північно-Слобожанському напрямку двоє військових РФ здалися в полон, після чого через гучномовець закликали своїх колег також скласти зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 158 окрему механізовану бригаду.
За даними військових, бійці 158 бригади за допомогою дрона із гучномовцем взяли в полон двох російських солдатів із позивними "Горець" та "Хірург".
"Потім ці двоє записали звернення із запрошенням до своїх "колег" і тоді здалось ще троє окупантів", - йдеться у повідомленні.
Всього п’ятеро російських військових поповнили обмінний фонд і отримали шанс вижити.
У бригаді назвали цей випадок унікальним для фронту та закликали інших росіян здаватися у полон.
Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку
Нагадаємо, як повідомлялось раніше, на Північно-Слобожанському напрямку, що охоплює прикордоннія Сумської області, ситуація залишається активною. Попри зменшення штурмових дій, російські війська не відмовляються від наміру створити буферну зону.
За словами військових, українські захисники успішно зривають плани окупантів.
Вони розповіли, що основною тактикою росіян залишаються малі піші штурмові групи по два-чотири військовослужбовці, а використання техніки для штурмів на цьому напрямку трапляється рідко.
За оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби 17 лютого на Північно-Слобожанському і Курському напрямках російські окупанти здійснили 52 обстріли населених пунктів й позицій український підрозділів.