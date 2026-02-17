ua en ru
Вт, 17 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Унікальний випадок: на Сумщині окупанти здалися в полон та потягнули інших (відео)

Вівторок 17 лютого 2026 16:22
UA EN RU
Унікальний випадок: на Сумщині окупанти здалися в полон та потягнули інших (відео) Фото ілюстративне: на Сумщині окупанти здалися в полон та потягнули інших (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На Північно-Слобожанському напрямку двоє військових РФ здалися в полон, після чого через гучномовець закликали своїх колег також скласти зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 158 окрему механізовану бригаду.

Читайте також: Росіяни здійснили прорив на бронетехніці вглиб Мирнограда: чим усе закінчилося

За даними військових, бійці 158 бригади за допомогою дрона із гучномовцем взяли в полон двох російських солдатів із позивними "Горець" та "Хірург".

"Потім ці двоє записали звернення із запрошенням до своїх "колег" і тоді здалось ще троє окупантів", - йдеться у повідомленні.

Всього п’ятеро російських військових поповнили обмінний фонд і отримали шанс вижити.

У бригаді назвали цей випадок унікальним для фронту та закликали інших росіян здаватися у полон.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, на Північно-Слобожанському напрямку, що охоплює прикордоннія Сумської області, ситуація залишається активною. Попри зменшення штурмових дій, російські війська не відмовляються від наміру створити буферну зону.

За словами військових, українські захисники успішно зривають плани окупантів.

Вони розповіли, що основною тактикою росіян залишаються малі піші штурмові групи по два-чотири військовослужбовці, а використання техніки для штурмів на цьому напрямку трапляється рідко.

За оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби 17 лютого на Північно-Слобожанському і Курському напрямках російські окупанти здійснили 52 обстріли населених пунктів й позицій український підрозділів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
Новини
Умєров зробив першу заяву про переговори в Женеві і показав фото
Умєров зробив першу заяву про переговори в Женеві і показав фото
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"