Унікальний випадок. Як Україні вдалось знищити субмарину РФ: думка експерта

За словами експерта, загалом, щоб виявити підводний човен, потрібен власний підводний флот, протичовнові кораблі, літаки та вертольоти. Однак, як нагадав Заблоцький частину української авіації було захоплено у Криму.

Хоча й до цього вона не була достатньо чисельною, адже Україна не планувала, що їй доведеться воювати з Чорноморським флотом РФ, а тим більше з підводними човнами.

"Взагалі за класикою жанру субмарини вражають у місцях базування. Ймовірно, у нас була спроба атакувати у листопаді 2022 року в Новоросійську, тоді наш дрон підірвали, але вочевидь це була лише проба пера", - розповів він.

Експерт повідомив, що підводні човни зазвичай знаходяться під водою лише на бойовому завданні, решту часу - в надводному положенні.

Як правило, там, де вони приймають пальне та проходять обслуговування. Субмарини Чорноморського флоту РФ базуються в Новоросійську, а до Севастополя заходять за ракетами.

"До речі, саме на південному майданчику Севморзаводу вони завантажуються "Калібрами". Їх видно з космосу, їх бачать розвідувальні дрони, ймовірно, західні партнери передали координати й нам вдалося піймати "Ростов-на-Дону". Те, що у Другій світовій війні англійці та американці робили бомбами, ми зробили авіаційними ракетами. Тим, що ми маємо", - вважає експерт.

Саме тому, за словами Заблоцького, ураження підводного човна крилатою ракетою є унікальним не лише для України, а й загалом це вдалося реалізувати вперше в історії.

Удар по окупованому Севастополю

Нагадаємо, що сьогодні, 13 вересня, Україна провела чергову успішну атаку на російські об'єкти в окупованому Севастополі. Ймовірно, в результаті знищено великий десантний корабель "Мінськ", але найцікавіше - вражено підводний човен "Ростов-на-Дону".

Детальніше про те, як вдалося вразити субмарину можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.