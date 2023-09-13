Уникальный случай. Как Украине удалось уничтожить субмарину РФ: мнение эксперта

По словам эксперта, в целом, чтобы обнаружить подводную лодку, нужен собственный подводный флот, противолодочные корабли, самолеты и вертолеты. Однако, как напомнил Заблоцкий часть украинской авиации была захвачена в Крыму.

Хотя и до этого она не была достаточно многочисленной, ведь Украина не планировала, что ей придется воевать с Черноморским флотом РФ, а тем более с подводными лодками.

"Вообще по классике жанра субмарины поражают в местах базирования. Вероятно, у нас была попытка атаковать в ноябре 2022 года в Новороссийске, тогда наш дрон взорвали, но очевидно это была лишь проба пера", - рассказал он.

Эксперт сообщил, что подводные лодки обычно находятся под водой только на боевом задании, остальное время - в надводном положении.

Как правило, там, где они принимают топливо и проходят обслуживание. Субмарины Черноморского флота РФ базируются в Новороссийске, а в Севастополь заходят за ракетами.

"Кстати, именно на южной площадке Севморзавода они загружаются "Калибрами". Их видно из космоса, их видят разведывательные дроны, вероятно, западные партнеры передали координаты и нам удалось поймать "Ростов-на-Дону". То, что во Второй мировой войне англичане и американцы делали бомбами, мы сделали авиационными ракетами. Тем, что мы имеем", - считает эксперт.

Именно поэтому, по словам Заблоцкого, поражение подводной лодки крылатой ракетой является уникальным не только для Украины, но и в целом это удалось реализовать впервые в истории.

Удар по оккупированному Севастополю

Напомним, сегодня, 13 сентября, Украина провела очередную успешную атаку на российские объекты в оккупированном Севастополе. Вероятно, в результате уничтожен большой десантный корабль "Минск", но самое интересное - поражена подлодка "Ростов-на-Дону".

Детальнее о том, как удалось поразить субмарину можно узнать в материале РБК-Украина.

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