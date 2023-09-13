Унікальний випадок. Як Україні вдалось знищити субмарину РФ: думка експерта

Ураження підводного човна є унікальною ситуацією, оскільки Україна не має штатних можливостей для цього.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький.

За словами експерта, загалом, щоб виявити підводний човен, потрібен власний підводний флот, протичовнові кораблі, літаки та вертольоти. Однак, як нагадав Заблоцький частину української авіації було захоплено у Криму.

Хоча й до цього вона не була достатньо чисельною, адже Україна не планувала, що їй доведеться воювати з Чорноморським флотом РФ, а тим більше з підводними човнами.

"Взагалі за класикою жанру субмарини вражають у місцях базування. Ймовірно, у нас була спроба атакувати у листопаді 2022 року в Новоросійську, тоді наш дрон підірвали, але вочевидь це була лише проба пера", - розповів він.

Експерт повідомив, що підводні човни зазвичай знаходяться під водою лише на бойовому завданні, решту часу - в надводному положенні.

Як правило, там, де вони приймають пальне та проходять обслуговування. Субмарини Чорноморського флоту РФ базуються в Новоросійську, а до Севастополя заходять за ракетами.

"До речі, саме на південному майданчику Севморзаводу вони завантажуються "Калібрами". Їх видно з космосу, їх бачать розвідувальні дрони, ймовірно, західні партнери передали координати й нам вдалося піймати "Ростов-на-Дону". Те, що у Другій світовій війні англійці та американці робили бомбами, ми зробили авіаційними ракетами. Тим, що ми маємо", - вважає експерт.

Саме тому, за словами Заблоцького, ураження підводного човна крилатою ракетою є унікальним не лише для України, а й загалом це вдалося реалізувати вперше в історії.

Удар по окупованому Севастополю

Нагадаємо, що сьогодні, 13 вересня, Україна провела чергову успішну атаку на російські об'єкти в окупованому Севастополі. Ймовірно, в результаті знищено великий десантний корабель "Мінськ", але найцікавіше - вражено підводний човен "Ростов-на-Дону".

Детальніше про те, як вдалося вразити субмарину можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.