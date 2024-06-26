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Унікальний випадок. БМП Bradley збив дрон РФ з гармати Bushmaster (відео)

Фото: БМП Bradley збив дрон РФ з гармати Bushmaster (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бойова машина піхоти (БМП) Bradley збила дрон РФ з гармати Bushmaster. Як зауважують військові, це унікальний випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Унікальний випадок! Екіпаж БМП Bradley збив ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Bradley та гармату 

БМП Bradley - основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. На базі машини створено гусеничну платформу Bradley.

Бойова машина піхоти M2 Bradley надійшла на озброєння в 1981 році після довготривалих випробувань, що тривали з 1964 року. Бойова машина отримала власну назву на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх у період і після спішування.

Що стосується гармати Bushmaster, то це корабельна артилерійська установка, автоматична гармата калібру 25 мм. Розроблена у США, на основі армійської гармати M242 Bushmaster.

Як повідомлялося нещодавно, на Покровському напрямку ЗСУ стримують навалу ворога. Зокрема, БМП Bradley розбила впритул російський БТР разом із десантом.

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