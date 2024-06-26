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Уникальный случай. БМП Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster (видео)

Фото: БМП Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Боевая машина пехоты (БМП) Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster. Как отмечают военные, это уникальный случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Уникальный случай! Экипаж БМП Bradley сбил вражеский FPV-дрон из пушки Bushmaster", - говорится в сообщении.

Что известно о Bradley и пушке Bushmaster  

БМП Bradley - основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. На базе машины создана гусеничная платформа Bradley.

Боевая машина пехоты M2 Bradley поступила на вооружение в 1981 году после длительных испытаний, продолжавшихся с 1964 года. Боевая машина получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки в период и после спешения.

Что касается пушки Bushmaster, то это корабельная артиллерийская установка, автоматическая пушка калибра 25 мм. Разработана в США, на основе армейской пушки M242 Bushmaster.

Как сообщалось недавно, на Покровском направлении ВСУ сдерживают нашествие врага. В частности, БМП Bradley разбила в упор российский БТР вместе с десантом.

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