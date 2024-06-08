ЗСУ показали, як БМП Bradley нищить БТР з десантом РФ на Покровському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"Російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Епіцентр боїв - саме на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території", - констатують військові.

Водночас воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ.

"Маючи величезні резерви живої сили, росіяни оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить. Цей БТР, який ви бачите на відео, прорвався в населений пункт. Екіпажу Bradley довелося реагувати тут і зараз", - додали у Сухопутних військах.

Ситуація на Покровському напрямку

В останній щонайменше тиждень ситуація на Покровському напрямку різко загострилася. Окупанти активізувалися, маючи намір вклинитися в оборону українських сил.

Як уточнювали раніше у ЗСУ, такими діями РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове. Не виключено, що окупанти, зокрема, переслідують мету захопити Покровськ та життєво важливу трасу на Костянтинівку.

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна, Росія не залишила ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тому на сході влітку одночасно можуть йти жорстокі бої на двох чи навіть трьох напрямках.