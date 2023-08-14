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Унікальний президент-футболіст із української ПФЛ оновив світовий рекорд: що він зробив

Фото: Микола Лиховидов (крайній ліворуч унизу) – рекордсмен планети (real-farma.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Ексцентричний президент одеської "Реал-Фарми" Микола Лиховидов зіграв у другому турі Другої ліги та встановив новий орієнтир для футболістів у різних куточках світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zorya Londonsk.

57-річний функціонер вийшов у стартовому складі "фармацевтів" проти київського "Локомотива". На полі він провів 36 хвилин.

Лиховидов оновив світовий рекорд найбільш вікового футболіста серед професіоналів. У день поєдинку проти "залізничників" повний вік рекордсмена склав 57 років 6 місяців 17 днів. Поруч із ним в основі "Реал-Фарми" з'явився 23-річний син – Андрій Лиховидов.

Навесні Лиховидов-старший побив рекорд іншого аксакала – Кадзуйосі Міури. Японський нападник у сезоні 2022/23 провів 4 матчі за португальський "Олівейренсе" в двох турнірах. Зокрема, три поєдинки він зіграв у Лізі Португалії 2. Абсолютним рекордсменом світу можна вважати суринамця Ронні Брюйнсвіка. У 60 він зіграв 1 матч у Лізі КОНКАКАФ.

Різниця між Лиховидовим та Міурою з одного боку та Брюйнсвіком – із іншого в тому, що карибець не може похвалитися більш-менш регулярними виступами впродовж року. Наприклад, у попередньому сезоні українець провів 9 матчів у Другій лізі.

До слова, раніше пригадали дебют Буффона в чемпіонаті Італії на фоні завершення кар'єри.

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