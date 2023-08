Володарі "Золотого м'яча", чемпіон України і перший "сухар": як Буффон дебютував у Серії А

19 листопада 1995 року, стадіон "Енніо Тардіні" в Пармі. У матчі 10-го туру Серії А друга команда чемпіонату "Парма" приймає лідера першості – "Мілан". За цілим розсипом зірок на полі та підсумковими 0:0 крилося щось більше – фігура 17-річного дебютанта в складі господарів.

Голкіпер збірної Італії Лука Буччі зазнав травми. Не все гаразд було і в його дублера Алессандро Ністи. Довелося керманичу "хрестоносців" Невіо Скалі, який пізніше привів донецький "Шахтар" до прем'єрного чемпіонського титулу, зробити ставку на третього воротаря. Гардзоне з Тоскани не підвів.

Того хлопця звали Джанлуїджі Буффон. Тренуватися з першою командою він почав ще в 16, коли Буччі поїхав на ЧС-1994 до США. На початку поєдинку проти "Мілана" з дебютантом трапився курйоз – він не потрапив на командну світлину, оскільки за звичкою з юнацького рівня відразу пішов у ворота.

Утім, із футбольної точки зору Буффон не підвів ні Скалу, ні "Парму". Голкіпер зробив кілька важливих сейвів і так і не дозволив "россонері" забити. Досягнення неабияке. У старті "Мілана" вийшло відразу два володарі "Золотого м'яча" – Роберто Баджо (1993) та Джордж Веа (1995), яких із глибини поля підтримував Звонімір Бобан.

Зірок минулого та майбутнього вистачало в обох командах. За "Парму" грав володар "Золотого м'яча-1994" Хрісто Стоїчков і майбутній володар призу Фабіо Каннаваро (2006). Та й інші імена на полі та лавах запасних обох команд розбурхують ностальгію – Дзола, Барезі, Мальдіні, Десаї.

Став живою легендою і Буффон. Він не тільки був чемпіоном Італії та Франції, тріумфував на ЧС-2006 чи здобув міні-музей індивідуальних нагород. Фактично Буффон став прозивним іменем до амплуа воротаря на роки вперед.

Кар'єра Джанлуїджі Буффона в цифрах:

Gianluigi Buffon's career by numbers:



28 career trophies

Most caps for Italy (176)

Most club appearances by an Italian (975)

Most Serie A games (657)

Most Serie A titles (10)

Most consecutive Serie A clean sheets (10)

Longest run without conceding a Serie A… pic.twitter.com/M7pWZPZWz6