Уникальный президент-футболист из украинской ПФЛ обновил мировой рекорд: что он сделал

57-летний функционер вышел в стартовом составе "фармацевтов" против киевского "Локомотива". На поле он провел 36 минут.

Лиховидов обновил мировой рекорд наиболее возрастного футболиста среди профессионалов. В день поединка против "железнодорожников" полный возраст рекордсмена составил 57 лет 6 месяцев 17 дней. Рядом с ним в основе "Реал-Фармы" появился 23-летний сын Андрей Лиховидов.

Весной Лиховидов-старший побил рекорд другого аксакала – Кадзуеси Миуры. Японский нападающий в сезоне 2022/23 провел 4 матча за португальский "Оливейренсе" в двух турнирах. В частности, три поединка он сыграл в Лиге Португалии 2. Абсолютным рекордсменом мира можно считать суринамца Ронни Брюйнсвика. В 60 он сыграл 1 матч в Лиге КОНКАКАФ.

Разница между Лиховидовым и Миурой с одной стороны и Брюйнсвиком – с другой в том, что карибец не может похвастаться более-менее регулярными выступлениями в течение года. К примеру, в предыдущем сезоне украинец провел 9 матчей во Второй лиге.