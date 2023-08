Уникальный президент-футболист из украинской ПФЛ обновил мировой рекорд: что он сделал

57-летний функционер вышел в стартовом составе "фармацевтов" против киевского "Локомотива". На поле он провел 36 минут.

Лиховидов обновил мировой рекорд наиболее возрастного футболиста среди профессионалов. В день поединка против "железнодорожников" полный возраст рекордсмена составил 57 лет 6 месяцев 17 дней. Рядом с ним в основе "Реал-Фармы" появился 23-летний сын Андрей Лиховидов.

Весной Лиховидов-старший побил рекорд другого аксакала – Кадзуеси Миуры. Японский нападающий в сезоне 2022/23 провел 4 матча за португальский "Оливейренсе" в двух турнирах. В частности, три поединка он сыграл в Лиге Португалии 2. Абсолютным рекордсменом мира можно считать суринамца Ронни Брюйнсвика. В 60 он сыграл 1 матч в Лиге КОНКАКАФ.

Разница между Лиховидовым и Миурой с одной стороны и Брюйнсвиком – с другой в том, что карибец не может похвастаться более-менее регулярными выступлениями в течение года. К примеру, в предыдущем сезоне украинец провел 9 матчей во Второй лиге.

Mykola Lykhovydov предпринимает, чтобы расположить его собственный рекорд как последний раз для игрока в мире!



Real Pharma #7 started & played the first 37' v Lokomotyv Kyiv (4-1 W) in Odesa side's 1st fixture of 23/24 Druhа Liha campaign ( 3rd tier)



Его летний день: 57y 6m 17d pic.twitter.com/GKHa5xvC4H — Зория Лондон (@ZoryaLondonsk) August 14, 2023