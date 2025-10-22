Директор з продуктів та ресурсів назвав три фактори конкурентоспроможності "Інтерпайпу"

Українській промисловій компанії "Інтерпайп" вдається утримувати конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, попри зростання собівартості продукції через війну, завдяки трьом ключовим факторам.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора з продуктів і ресурсів "Інтерпайп" Віталія Суєти на форумі КМЕФ 2025.
"Стикаючись наразі з новими викликами на глобальному ринку, "Інтерпайп" вже ж таки зберігає свої позиції за рахунок трьох ключових факторів, які формують конкурентоспроможність компанії", - сказав він.
Перший фактор - це продуктовий портфель. "Він у нас доволі унікальний, адже "Інтерпайп" покриває значну кількість нішевих продуктів і широкий розмірний ряд труб. Таке різноманіття не може забезпечити жоден завод у Європі, а в США - тим більше. Мабуть, лише азійські виробники здатні повторити цей масштаб", - пояснив Віталій Суєта.
Другим фактором, за словами директора з продуктів та ресурсів компанії, є гнучкість.
"Це одна з наших ключових переваг. Ми змогли розширити географію продажів, адаптуватися до змін і знайти нові моделі співпраці з клієнтами", - підкреслив Суєта.
Третім фактором є собівартість. Українські промислові виробники традиційно мали нижчу ціну, ніж конкуренти із Заходу. Однак, за словами Віталія Суєти, після початку війни ця перевага почала зменшуватися.
"Ключові складові собівартості - персонал і енергоносії - суттєво зросли. Тому з часом ми поступово втрачаємо цю конкурентну перевагу", - визнав він.
Як повідомлялося раніше, на Київському міжнародному економічному форумі 2025 топменеджер компанії також розповів, що "Інтерпайп" постійно шукає нові продуктові ніші, розуміючи усі виклики, пов’язані із торгівельними війнами на глобальному ринку, та вже приступив до розробки надскладних трубних продуктів.