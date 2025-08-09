Унікальна спадщина Середньовіччя в небезпеці – вогонь знищив мечеть у Кордові

У п’ятницю, 8 серпня 2025 року, в історичній соборній мечеті Кордови, відомій як Мескіта, сталася масштабна пожежа.

Місцеві ЗМІ повідомили, що пожежа спалахнула, коли близько 21:00 в одній з каплиць сталось коротке замикання у машині для прибирання, а потім вогонь поширився на дах.

Вогонь швидко охопив частину будівлі, зокрема дахи та стіни в східній частині, де розташовані каплиці Альмансора та Порта де Сан-Хосе, споруджені в X столітті.

Дим і полум’я були видимі з різних частин міста, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів та туристів.

Завдяки оперативній реакції п’яти пожежних машин, підйомного крану та поліції, вогонь вдалося локалізувати та повністю загасити менш ніж за годину. Але навіть після гасіння пожежі рятувальники продовжили охолоджувати стіни та дахи, щоб запобігти повторному займання.

Мер Кордови, Хосе Марія Белідо, підтвердив, що пам’ятка, занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, вціліла, і зазначив, що, на щастя, ситуація не переросла в катастрофу.

Мескіта, збудована між VIII і X століттями під час мусульманського правління Омейядів, є шедевром ісламської архітектури. Після християнського завоювання в XIII столітті вона була перетворена на собор, зберігши елементи обох релігійних традицій. Цей інцидент став уже третім випадком пожежі в історії будівлі.

Наразі Мескіта залишається однією з найвизначніших архітектурних пам’яток Іспанії та продовжує приваблювати мільйони туристів щороку.