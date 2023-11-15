Деякі села на окупованому лівобережжі Херсонської області стали безлюдними

Про це розповіли мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленка та начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" .

Зокрема, Коваленко розповів, що у селі Корсунка вже немає місцевих жителів, зараз там велика кількість розбитої російської техніки.

"Корсунка вона пуста, після затоплення туди практично ніхто не повернувся", - сказав він.

Спустошені села є і в Олешківській громаді, яка наразі також перебуває в окупації.

"Це село Підстепне, Кринки, Нечаєве. Не знаю, скільки людей насправді на сьогодні залишилося в Піщанівці. Немає з ким зв’язатися, людей немає", - повідомила начальниця МВА.

За її даними, загалом до громади належать 13 населених пунктів. Наразі там проходить лінія розмежування між ЗСУ і російською армією. Населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра, потерпають найбільше.

"На початок повномасштабного вторгнення Росії Олешківська територіальна громада налічувала майже 40 тисяч населення, на зараз, по дуже умовних підрахунках, там залишилось не більше 9 тисяч. В самих Олешках з 20 тис. населення залишається близько 3 тисяч. По інших деяких населених пунктах жителів можна перерахувати на пальцях однієї або двох рук", - додала Гасаненко.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Зазначимо, що в останні тижні все частіше повідомляється про бойові дії та просування ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як писали експерти Інституту вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті, російському військовому командуванню, швидше за все, буде важко перекинути боєздатні підкріплення для реагування на українські операції, що продовжуються, на лівому березі Херсонщини.

На думку експерта, бійці ЗСУ на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра збивають російських загарбників з пантелику. На Таврійському напрямку українські військові у певній кількості перемістилися на лівий берег, але йдуть не в лоб, а вздовж річки. Таким чином вони ускладнили завдання для росіян, які не можуть повністю оточити ЗСУ.

В Інституті вивчення війни також раніше повідомляли, що ЗСУ утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.

Додамо, що на думку британської розвідки, вирішальним фактором у боях за лівий берег Херсонської області стане здатність військових до інтенсивного використання артилерії.