Уніфікація тарифу на розподіл призведе до зупинки підприємств та зростання соціальної напруги, - екс-міністр

Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії, яку ініціює Міністерство енергетики та НКРЕКП – це пряме субсидування споживачів за рахунок великих підприємств, яке створить нові проблеми на енергоринку, зокрема – призведе до зупинки підприємств та росту соціальної напруги.

Про це заявила екс-міністерка енергетики Ольга Буславець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Ініціатива знизити навантаження на державні підприємства – це пряме субсидування одних за рахунок інших. Тобто, ми і в новій моделі все ніяк від субсидування не підемо. Все щось вигадуємо, якісь нові проблеми, на цьому і так спотвореному ринку", - зауважила Буславець.

Вона підкреслила, що об’єднання двох тарифів буде критичною помилкою, яка завдасть шкоди промисловості, та серйозно погіршить економічну кризу в Україні.

"Ми живемо в умовах війни. І зараз йде мова про руйнування нашої економіки в угоду лише однієї компанії, якій не вистачило грошей від підвищення тарифів для населення. Передусім владі потрібно думати, як зберегти курку, яка несе золоті яйця - у вигляді податків, робочих місць та валютної виручки в країну", - наголосила екс-міністерка.

За її словами, те, що промисловість в Україні досі намагається працювати, навіть при тому, що вартість електричної енергії останнім часом критично зросла – це вже диво. Але уніфікація тарифу на розподіл для енергоємних підприємств стане загибеллю.

"Зараз влада і регулятор мають створювати сприятливі умови для бізнесу та розвитку промисловості. Так, нам поки допомагають коштами. Але ми повинні в першу чергу розраховувати на власну економіку. А велика промисловість – це великий сектор, на який спирається ця економіка. І якщо такими рішеннями ви хочете довести до економічних проблем, соціальних проблем та зупинки підприємств, - то ціль буде досягнута", - резюмувала Буславець.

Нагадаємо, НКРЕКП 17 липня планувала розглянути проєкт постанови «Про затвердження змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» (зміни до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1175)». Але через критику бізнесу та відсутність економічного обгрунтування, розгляд цього рішення перенесли.

В свою чергу експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп заявив, що уніфікація тарифу суперечить принципам європейської політики та регулювання, які Україна зобов’язана імплементувати, та здоровій логіці економічно обґрунтованого тарифоутворення.