Унификация тарифа на распределение приведет к остановке предприятий и росту социальной напряженности, - экс-министр

Унификация тарифа на распределение электроэнергии, инициированная Министерством энергетики и НКРЭКУ – это прямое субсидирование потребителей за счет крупных предприятий, которое создаст новые проблемы на энергорынке, в частности – приведет к остановке предприятий и росту социального напряжения.

Об этом заявила экс-министр энергетики Ольга Буславец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Инициатива снизить нагрузку на государственные предприятия – это прямое субсидирование одних за счет других. То есть мы и в новой модели все никак от субсидирования не уйдем. Все что-то придумываем, какие-то новые проблемы, на этом и так искаженном рынке", - отметила Буславец.

Она подчеркнула, что объединение двух тарифов будет критической ошибкой, которая нанесет ущерб промышленности, и серьезно ухудшит экономический кризис в Украине.

"Мы живем в условиях войны. И сейчас идет речь о разрушении нашей экономики в сделку только одной компании, которой не хватило денег от повышения тарифов для населения. Прежде всего, власти нужно думать, как сохранить курицу, которая несет золотые яйца - в виде налогов, рабочих мест и валютной выручки в страну", - подчеркнула экс-министр.

По ее словам, то, что промышленность в Украине до сих пор пытается работать даже при том, что стоимость электрической энергии в последнее время критически возросла – это уже чудо. Но унификация тарифа на распределение для энергоемких предприятий станет гибелью.

"Сейчас власти и регуляторы должны создавать благоприятные условия для бизнеса и развития промышленности. Да, нам пока помогают средствами. Но мы должны в первую очередь рассчитывать на собственную экономику. А большая промышленность – это большой сектор, на который опирается эта экономика. И если таковыми. решениями вы хотите довести до экономических проблем, социальных проблем и остановки предприятий, - так цель будет достигнута", - резюмировала Буславец.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотреть проект постановления «Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии» (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)». Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

В свою очередь эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокоп заявил, что унификация тарифа противоречит принципам европейской политики и регулирования, которые Украина обязана имплементировать, и здоровой логике экономически обоснованного тарифообразования.