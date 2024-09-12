Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії - поганий сигнал для інвесторів, - експерт

НКРЕКП повернулася до розгляду ініціативи щодо уніфікації тарифу на розподіл електроенергії, і це дуже поганий знак для інвесторів, які мають намір вкладатися в відновлення України.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Всі здивовані цією ініціативою, бо це рішення є абсолютно економічно нелогічним. Постачання електроенергії до різних споживачів має різну вартість, і ця вартість відрізняється в рази. Тому логічно, що для різних споживачів існує різний тариф – як мінімум для тих, хто споживає більше електроенергії вищої напруги, і для тих, хто споживає менше електроенергії, меншої напруги. Така практика є не лише в Україні, а й у Європі, причому там більше класів, що дає змогу відобразити реальний економічно обґрунтований тариф", - зауважив Каленков.

Він підкреслив, що для бізнесу найголовнішим фактором є економічна обґрунтованість тарифів. Тож якщо споживачі мають різну собівартість послуги, то й тариф має бути різним. Саме цей принцип є основним у європейських директивах.

"Також це абсолютно несправедлива ситуація. Багато компаній протягом останніх років вкладалися в енергетичне обладнання та інфраструктуру, розраховуючи компенсувати ці витрати за рахунок нижчого тарифу. Зміна умов ставить під питання подальші інвестиції. Тому шкода, яку буде завдано і економіці країни, і інвестиційному клімату, просто величезна. Думаю, що будуть численні скандали, у тому числі і з міжнародними великими компаніями", - каже експерт.

Як відомо, після призначення нового голови та членів, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії.

Натомість міжнародне Енергетичне співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від цього наміру. Як заявив у співтоваристві, позиція Нацкомісії - необґрунтована, а сам намір є незрозумілим. Також там нагадали, що основний принцип регулювання мережевих тарифів викладено у статті 18 Регламенту 2019/943: він передбачає, що тарифи повинні відображати витрати та бути прозорими.