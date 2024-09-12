Унификация тарифа на распределение электроэнергии – плохой сигнал для инвесторов, - эксперт

НКРЭКУ вернулась к рассмотрению инициативы по унификации тарифа на распределение электроэнергии, и это очень плохой знак для инвесторов, которые намерены вкладываться в восстановление Украины.

"Все удивлены этой инициативой, потому что это решение абсолютно экономически нелогично. Поставка электроэнергии к разным потребителям имеет разную стоимость, и эта стоимость отличается в разы. Поэтому логично, что для разных потребителей существует разный тариф – как минимум для тех, кто потребляет больше электроэнергии высшего напряжения, и для тех, кто потребляет меньше электроэнергии, меньшего напряжения. Такая практика есть не только в Украине, но и в Европе, причем там больше классов, что позволяет отразить реальный экономически обоснованный тариф", - отметил Каленков.

Он подчеркнул, что для бизнеса главным фактором является экономическая обоснованность тарифов. Так что если потребители имеют разную себестоимость услуги, то и тариф должен быть разным. Именно этот принцип является основополагающим в европейских директивах.

"Также это абсолютно несправедливая ситуация. Многие компании на протяжении последних лет вкладывались в энергетическое оборудование и инфраструктуру, рассчитывая компенсировать эти расходы за счет более низкого тарифа. Изменение условий ставит под вопрос дальнейшие инвестиции. Поэтому ущерб, нанесенный и экономике страны, и инвестиционному климату, просто огромное. Думаю, что будут многочисленные скандалы, в том числе и с международными крупными компаниями", - говорит эксперт.

Как известно, после назначения нового председателя и членов Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

В то же время международное Энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от этого намерения. Как заявил в сообществе, позиция Нацкомиссии - необоснованная, а само намерение непонятно. Также там напомнили, что основополагающий принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943: он предусматривает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.