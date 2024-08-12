Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії суперечить європейській практиці, – експерт

Ініціатива Міністерства економіки уніфікувати тариф на розподіл електроенергії стала шоком для промисловості та бізнесу, адже може критично погіршити ситуацію в економіці. Крім того, ця ініціатива йде в розріз з європейськими директивами, які передбачають максимальну диференціацію споживачів в залежності від обсягів споживання.

Про це розповів директор GMK Center Станіслав Зінченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Це (ініціатива щодо уніфікації – ред.) справді стало шоком для всієї промисловості та бізнесу. Ситуація найкритичніша! Вона сьогодні на другому місці по критичності після бойових дій і фізичного знищення підприємств", - підкреслив експерт.

За його словами, якщо це рішення буде ухвалене, буде коштувати промисловості мінімум 26 мільярдів гривень додаткових витрат – при тому, що більшість підприємств вже й так працюють у збиток. Крім того, об’єднання класів споживання суперечить європейському законодавству, яке зобов'язалася імплементувати Україна.

"Така гармонізація суперечить європейській директиві, що передбачена в Ukraine Facility плані, який нас зараз фінансує. Навпаки: там кажуть, що для прозорості потрібно робити максимально диференційовані тарифи для різних типів споживачів. Не може платити однаково той, хто споживає мало, багато, середньо, і різні мати класи напруги. Тобто, з моєї точки зору, це теж намагання за рахунок промисловості та бізнесу залатати дірки та, вибачте, закрити свої проблеми недалекоглядності", - резюмував експерт.

За його словами, перші блекаути та удари по енергоінфраструктурі були півтора року тому. І всі знали, що вони повторяться.

Як відомо, Комісія з енергетики після переобрання голови повернулася до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії. Бізнес-спільнота цю ініціативу розкритикувала, і попередила, що якщо її приймуть – українські підприємства просто закриються, і звільнять тисячі працівників.