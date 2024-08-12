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Унификация тарифа на распределение электроэнергии противоречит европейской практике, – эксперт

Понедельник 12 августа 2024 20:34
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Унификация тарифа на распределение электроэнергии противоречит европейской практике, – эксперт Фото: унификация тарифа на распределение электроэнергии противоречит европейской практике (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Инициатива Министерства экономики унифицировать тариф на распределение электроэнергии стала шоком для промышленности и бизнеса, ведь может критически усугубить ситуацию в экономике. Кроме того, эта инициатива идет в разрез с европейскими директивами, предусматривающими максимальную дифференциацию потребителей в зависимости от объемов потребления.

Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это (инициатива по унификации – ред.) действительно стало шоком для всей промышленности и бизнеса. Ситуация самая критическая! Она сегодня на втором месте по критичности после боевых действий и физического уничтожения предприятий", - подчеркнул эксперт.

По его словам, если это решение будет принято, будет стоить промышленности минимум 26 миллиардов гривен дополнительных расходов – притом что большинство предприятий уже и так работают в убыток. Кроме того, объединение классов потребления противоречит европейскому законодательству, которое обязалось имплементировать Украину.

"Такая гармонизация противоречит европейской директиве, предусмотренной в Ukraine Facility плане, который нас сейчас финансирует. Напротив: там говорят, что для прозрачности нужно делать максимально дифференцированные тарифы для разных типов потребителей. Не может платить одинаково потребляющий мало, много, средне , и разные иметь классы напряжения. То есть, с моей точки зрения, это тоже попытка за счет промышленности и бизнеса залатать дыры и, простите, закрыть свои проблемы недальновидности", - резюмировал эксперт.

По его словам, первые блекауты и удары по энергоинфраструктуре были полтора года назад. И все знали, что они повторятся.

Как известно, Комиссия по энергетике после переизбрания председателя вернулась к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии. Бизнес-сообщество эту инициативу раскритиковало, и предупредило, что если его примут – украинские предприятия просто закроются и уволят тысячи работников.

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