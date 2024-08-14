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Уніфікація тарифу на розподіл електрики за класами погіршить умови на ринку, - експерт

Середа 14 серпня 2024 18:47
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Уніфікація тарифу на розподіл електрики за класами погіршить умови на ринку, - експерт Фото: уніфікація тарифу на розподіл електрики за класами напруги погіршить умови на ринку електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Держава має припинити перекладати відповідальність з одних гравців енергетичного ринку на інших та не намагатись уніфікувати тариф на розподіл електрики.

Про це заявив експерт, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Він нагадав, що в НКРЕКП повернулися до ідеї зрівнювання ставок тарифу на розподіл незалежно від обсягів споживання та рівня напруги. За словами Прокіпа, це неправильний і навіть шкідливий крок.

"Зокрема, це повернення до крос-субсидування, коли одна категорія споживачів не повністю покриває витрати й втрати, а компенсація відбувається за рахунок інших. Крім цього, такий підхід суперечить принципам європейського енергетичного регулювання, а також може суттєво вдарити по стимулах розвитку великих підприємств, які споживають значні обсяги електроенергії, отже, це прямий удар по економіці країни", - пояснює Андріан Прокіп.

Нагадаємо, оновлений склад НКРЕКП знову заговорив про скасування поділу тарифу на розподіл електрики за класами напруги. Раніше попередній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк виступав проти цього кроку.

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