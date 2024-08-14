Уніфікація тарифу на розподіл електрики за класами погіршить умови на ринку, - експерт

Він нагадав, що в НКРЕКП повернулися до ідеї зрівнювання ставок тарифу на розподіл незалежно від обсягів споживання та рівня напруги. За словами Прокіпа, це неправильний і навіть шкідливий крок.



"Зокрема, це повернення до крос-субсидування, коли одна категорія споживачів не повністю покриває витрати й втрати, а компенсація відбувається за рахунок інших. Крім цього, такий підхід суперечить принципам європейського енергетичного регулювання, а також може суттєво вдарити по стимулах розвитку великих підприємств, які споживають значні обсяги електроенергії, отже, це прямий удар по економіці країни", - пояснює Андріан Прокіп.



Нагадаємо, оновлений склад НКРЕКП знову заговорив про скасування поділу тарифу на розподіл електрики за класами напруги. Раніше попередній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк виступав проти цього кроку.