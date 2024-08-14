Унификация тарифа на распределение электричества по классам ухудшит условия на рынке, - эксперт
Государство должно перестать переводить ответственность с одних игроков энергетического рынка на других и не пытаться унифицировать тариф на распределение электричества.
Об этом заявил эксперт, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокоп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
Он напомнил, что в НКРЭКУ вернулись к идее уравнивания ставок тарифа на распределение независимо от объемов потребления и уровня напряжения. По словам Прокипа, это неправильный и даже вредный шаг.
"В частности, это возврат к кросс-субсидированию, когда одна категория потребителей не полностью покрывает расходы и потери, а компенсация происходит за счет других. Кроме этого, такой подход противоречит принципам европейского энергетического регулирования, а также может существенно ударить по стимулам развития крупных предприятий, которые потребляют значительные объемы электроэнергии, значит, это прямой удар по экономике страны", - объясняет Андриан Прокоп.
Напомним, обновленный состав НКРЭКУ снова заговорил об отмене разделения тарифа на распределение электричества по классам напряжения. Ранее предыдущий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк выступал против этого шага.
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