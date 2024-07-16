UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії суперечить європейській практиці, – GMK Center

Фото: уніфікація тарифів на розподіл електроенергії суперечить європейській практиці ціноутворення (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії призведе до порушення "каскадного" принципу їх побудови, дублювання витрат промислових підприємств, і суперечить європейській практиці ціноутворення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center.

Проєкт постанови про уніфікацію тарифу на розподіл Нацкомісія з енергетики (НКРЕКП) планує розглянути вже 17 липня. Зараз в Україні діють два класи напруги: 1-й – споживачі, підключені до ліній з напругою понад 27,5 кВ (велика промисловість), і 2-й – менше 27,5 кВ. Регулятор пропонує усереднення тарифів для 1-го та 2-го класу напруги, що призведе до зростання вартості електроенергії для промисловості в рази. 

Також уніфікація тарифів призведе до порушення «каскадного» принципу їх побудови. Крім того, дублюватимуться витрати промислових підприємств. Зараз споживачі 1-го класу мають у своєму складі понижуючі трансформатори, і несуть витрати з їх обслуговування. Натомість НКРЕКП намагається перекласти на промисловість також оплату за обслуговування інфраструктури споживачів 2-го класу. 

При цьому, диференційовані тарифи на розподіл мають 26 із 27-ми країн ЄС, а також Албанія, Сербія, Боснія. Наприклад, у Польщі споживачі розділені на 4 класи напруги. Натомість уніфіковані тарифи на розподіл у Європі має тільки Мальта – і тільки тому, що там просто відсутня промисловість.

Як зазначають аналітики GMK Center, уніфікація тарифу створює ризик збільшення дисбалансу у системі – адже відбудеться субсидування регульованих тарифів для населення за рахунок промисловості. Крім того, Україна ризикує втратити конкурентоздатність експортерів.

Нагадаємо, раніше "АрселорМіттал Кривий Ріг" закликав уряд не допустити уніфікації тарифу на розподіл е/е. Як зазначили на підприємстві, це стане руйнівним ударом по великій промисловості та матиме негативний вплив на економіку країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія