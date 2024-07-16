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Унификация тарифов на распределение электроэнергии противоречит европейской практике, – GMK Center

Фото: унификация тарифов на распределение электроэнергии противоречит европейской практике ценообразования (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Унификация тарифов на распределение электроэнергии приведет к нарушению "каскадного" принципа их построения, дублированию затрат промышленных предприятий и противоречит европейской практике ценообразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK Center.

Проект постановления об унификации тарифа на раздел Нацкомиссия по энергетике (НКРЭКУ) планирует рассмотреть уже 17 июля. Сейчас в Украине действуют два класса напряжения: 1-й – потребители, подключенные к линиям с напряжением свыше 27,5 кВ (большая промышленность), и 2-й – менее 27,5 кВ. Регулятор предлагает усреднение тарифов для 1-го и 2-го класса напряжений, что приведет к росту стоимости электроэнергии для промышленности в разы.

Также унификация тарифов приведет к нарушению «каскадного» принципа их построения. Кроме того, будут дублироваться расходы промышленных предприятий. Сейчас потребители 1-го класса имеют в своем составе понижающие трансформаторы и несут расходы по их обслуживанию. НКРЭКУ пытается перевести на промышленность также оплату за обслуживание инфраструктуры потребителей 2-го класса.

При этом дифференцированные тарифы на распределение имеют 26 из 27 стран ЕС, а также Албания, Сербия, Босния. К примеру, в Польше потребители разделены на 4 класса напряжения. Зато унифицированные тарифы на распределение в Европе только Мальта – и только потому, что там просто отсутствует промышленность.

Как отмечают аналитики GMK Center, унификация тарифа создает риск увеличения дисбаланса в системе – состоится субсидирование регулируемых тарифов для населения за счет промышленности. Кроме того, Украина рискует утратить конкурентоспособность экспортеров.

Напомним, ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" призвал правительство не допустить унификации тарифа на распределение э/э. Как отметили на предприятии, это станет разрушительным ударом по крупной промышленности и негативно повлияет на экономику страны.

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Электроэнергия