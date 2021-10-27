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Може знищити ціль за 100 кілометрів. Військові провели випробування системи "Вільха-М": відео

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 22:17
Може знищити ціль за 100 кілометрів. Військові провели випробування системи "Вільха-М": відео Фото: випробування РСЗВ "Вільха-М" (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

На одному з полігонів Одеської області пройшли державні випробування ракетної системи залпового вогню "Вільха-М". Випробування проводяться конструкторським бюро "Луч" та військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держконцерн "Укроборонпром".

В ході випробувань перевіряють тактико-технічні характеристики ракет, систем наведення та дальність польоту. Роботу РСЗВ та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії.

РСЗВ "Вільха-М" - це модернізована система "Вільха", яка вже перебуває на озброєнні української армії. Модернізована система матиме більшу дальність польоту ракет та точність ураження. Зокрема, ракети калібру 300 мм здатні знищувати наземні цілі на відстані у понад 100 кілометрів.

Ракетна система "Вільха-М" розроблена у співпраці держпідприємств та приватних компаній.

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Укроборонпром РСЗО
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