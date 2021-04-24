Уничтожили условного противника: украинские танкисты провели учения на Донбассе

Во время тренировок было отработано взаимодействие подразделений во время выполнения задач как в условиях города, так и на полевой местности.

"Мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий на границах Украины, потому приоритетные направления нашей работы в ООС – это постоянные боевые тренировки и налаживание взаимодействия с подразделениями Вооруженных Сил Украины", – отметил заместитель командующего ООС Хусейн Висханов.

Работа подразделений оценивалась как по критериям действий отдельного экипажа, так и совместных боевых расчетов.

В результате учений все заданные цели были поражены с минимальными затратами боевого комплекта.

Рядом с танкистами на полигоне также оттачивали свое мастерство расчеты ЗУ-23 Вооруженных сил Украины.

"В ходе тренировок военнослужащие продемонстрировали слаженность действий и профессионализм", - сообщили в прес-службе ООС.