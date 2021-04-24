Уничтожили условного противника: украинские танкисты провели учения на Донбассе

На одном из полигонов Донецкой области танковые подразделения ВС Украины совместно с представителями Национальной гвардии провели боевое слаживание. Задачей было уничтожили условного противника
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Во время тренировок было отработано взаимодействие подразделений во время выполнения задач как в условиях города, так и на полевой местности.
"Мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий на границах Украины, потому приоритетные направления нашей работы в ООС – это постоянные боевые тренировки и налаживание взаимодействия с подразделениями Вооруженных Сил Украины", – отметил заместитель командующего ООС Хусейн Висханов.
Работа подразделений оценивалась как по критериям действий отдельного экипажа, так и совместных боевых расчетов.
В результате учений все заданные цели были поражены с минимальными затратами боевого комплекта.
Рядом с танкистами на полигоне также оттачивали свое мастерство расчеты ЗУ-23 Вооруженных сил Украины.
"В ходе тренировок военнослужащие продемонстрировали слаженность действий и профессионализм", - сообщили в прес-службе ООС.
Ранее сообщалось, что в районе операции Объединенных сил украинские танкисты провели учения. Отдельно, отработали организацию наступательного боя.
Как писало РБК-Украина, военно-морские силы (ВМС) Украины и Румынии провели совместные учения в акватории Черного моря типа PASSEX (быстрые упражнения).