Маскировка и наступательный бой: в районе ООС провели учения танкового подразделения
В районе операции Объединенных сил украинские танкисты провели учения. В частности, отработали организацию наступательного боя.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Согласно легенде тренировок, по условному сигналу колонна совершила марш в район ожидания, где в первую очередь были проведены мероприятия маскировки.
После уничтожения условных незаконных вооруженных формирований и диверсионно разведывательных групп в районе сосредоточения, танки вышли на огневой рубеж. Целью было остановить противника, нанести ему максимальные потери и быть в готовности перехода к контрнаступлению.
В ходе учений танкисты отработали элементы огневого поражения условного противника, организацию наступательного боя и контратаку с рубежа. Они также условно выполнили стрельбу прямой наводкой с огневых позиций.
В ходе тренировок танковые подразделения провели блокирование транспортных узлов и путей сообщения в районе и осуществили эвакуацию техники.
Фото: обучение танкистов (facebook.com/pressjfo.news)
Ранее военно-морские силы (ВМС) Украины и Румынии провели совместные учения в акватории Черного моря типа PASSEX (быстрые упражнения).
Напомним, Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в пограничных.