UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожили склад в Чернобаевке и не только. Стало известно о новых успехах ВСУ на юге

Фото: ВСУ уничтожили склад в Чернобаевке и скопление оккупантов (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью украинские военные наносили удары по скоплению оккупантов в Чкаловом и по составу боеприпасов в Чернобаевке, уничтожили российский беспилотник-разведчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкаловом и по складу боеприпасов в Чернобаевке. Дважды нашими зенитно-ракетными подразделениями в Никопольском районе был уничтожен беспилотник-разведчик, которым враг пытался разоблачить наши позиции и скорректировать сввой огонь", – говорится в сообщении.

Как добавляют военные, только на этом направлении за ночь РФ потеряла 11 военных, 3 единицы бронированной и 2 - автомобильной.

"В северо-западной части Черного моря, в готовности к нанесению ракетных ударов, находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", а также 2 больших десантных корабля", - предупреждают в ОК "Юг".

Как сообщалось, российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Одесской области. Попали в здание свинофермы.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 100 своих военных погибшими. Всего уже уничтожено около 37 570 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине