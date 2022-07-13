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Знищили склад у Чорнобаївці і не тільки. Стало відомо про нові успіхи ЗСУ на півдні

Фото: ЗСУ знищили склад у Чорнобаївці та скупення окупантів (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі українські військові завдавати ударів по скупченню окупантів у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці, знищили російський безпілотник-розвідник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці. Двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як додають військові, тільки на цьому напрямку за ніч РФ втратила 11 військових, 3 одиниці броньованої та 2 – автомобільної

«В північно-західній частині Чорного моря, в готовності до нанесення ракетних ударів, перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами", а також 2 великих десантних кораблів", - попереджають в ОК "Південь".

Як повідомлялось, російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Одеській області. Влучили в будівлю свиноферми.

Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила в Україні ще 100 своїх військових загиблими. Усього вже знищено близько 37 570 окупантів.

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