Знищили склад у Чорнобаївці і не тільки. Стало відомо про нові успіхи ЗСУ на півдні

Вночі українські військові завдавати ударів по скупченню окупантів у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці, знищили російський безпілотник-розвідник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

"Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці. Двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як додають військові, тільки на цьому напрямку за ніч РФ втратила 11 військових, 3 одиниці броньованої та 2 – автомобільної

«В північно-західній частині Чорного моря, в готовності до нанесення ракетних ударів, перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами", а також 2 великих десантних кораблів", - попереджають в ОК "Південь".