Уничтожили командный пункт чеченцев и не только. Гайдай рассказал о трех успешных спецоперациях ВСУ

Украинские военные успешно уничтожают российскую живую силу на Луганском направлении. ВСУ удалось уничтожить определенное количество оккупантов сразу в трех точках региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, пишет международное волонтерское сообщество InformNapalm.
"Что касается работы спецназовцев и ВСУ, артиллеристов, у нас есть три факта о слаженной работе. Это уничтожение вагнеровцев в Стаханове. Там один только выжил. Это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном. Сейчас выясняем потери врага", - рассказал он.
Кроме того, по словам Гайдая, украинским военным также удалось уничтожить определенное количество российских военных, пытавшихся провести совещание во Дворце культуры химиков в Северодонецке.
Как сообщалось, ранее возле Лисичанска Луганской области украинские военные не дали продвинуться российской военной колонне. Они точно атаковали технику врага.
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