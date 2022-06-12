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Знищили командний пункт чеченців і не тільки. Гайдай розповів про три вдалі спецоперації ЗСУ

Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вдало знищують російську живу силу на Луганському напрямку. ЗСУ вдалося знищити певну кількість окупантів одразу в трьох точках регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, пише міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

"Що стосується роботи спецпризначенців та ЗСУ, артилеристів, ми маємо три факти про злагоджену роботу. Ц знищення вагнерівців у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців в Рубіжному. Зараз з’ясовуємо втрати ворога", - розповів він.

Крім того, за словами Гайдая, українським військовим також вдалося знищити певну кількість російських військових, що намагались провести нараду в Палаці культури хіміків в Сєвєродонецьку.

Як повідомлялось, біля Лисичанська Луганської області українські військові не дали просунутися російській військовій колоні. Вони влучно атакували техніку ворога.

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Луганськ