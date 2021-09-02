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Правительство Афганистана может возглавить лидер талибов

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Кабул, Четверг 02 сентября 2021 03:47
Правительство Афганистана может возглавить лидер талибов Фото: лидер талибов Хайбатулла Ахундзада (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Террористическое движение "Талибан" в ближайшие дни объявит имя нового премьер-министра Афганистана. Эту должность может занять лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, заявил член комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ToloNews.

Талибы намерены организовать власть в Афганистане по примеру Ирана, где верховный лидер является главой государства и при этом высшим политическим и религиозным авторитетом.

Исполнительную власть могут также возглавить мулла Абдул-Гани Барадар или Мулла Якуб, а верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани.

Представители "Талибана" уже распределили часть постов в новом правительстве. Министерство иностранных дел Афганистана возглавил глава политического офиса "Талибана" мулла Абдул-Гани Барадар, министром обороны стал сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд, а министром внутренних дел стал сын одного из лидеров "Талибана" Халифа Хаккани.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Джо Байден заявил о успешности выхода американских военнослужащих и операции по эвакуации из Афганистана. Также лидер страны высказался относительно захвата территорий страны "Талибаном".

В частности, РБК-Украина писало о том, что Байден прокомментировал операцию Америки касаемо противодействия терроризму и предотвращению терактов.

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