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Уничтожены БПЛА и самолеты России: в ВСУ рассказали о достижениях "Хортицы" на этой неделе

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Четверг 18 августа 2022 13:07
Уничтожены БПЛА и самолеты России: в ВСУ рассказали о достижениях "Хортицы" на этой неделе Фото: в ВСУ рассказали о достижениях "Хортицы" на этой неделе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На этой неделе оккупанты применяли против наших бойцов из группировки "Хортица" противорадиолокационные ракеты. Однако это не помешало военным нанести серьезные потери врагу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Группировка Объединенных сил.

"Новая неделя для частей и подразделений ПВО оперативно - стратегической группировки войск "Хортица" началась с неприятных сюрпризов со стороны врага - применения противорадиолокационных ракет", - пишет пресс-служба.

Только за последние три дня наши бойцы уничтожили:

  • 5 вражеских БПЛА типа"Орлан-10";
  • 2 вертолета Ка-52;
  • самолет Су-25.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как Вооруженные Силы Украины уничтожили три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52.

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