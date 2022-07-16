Уничтожено пять танков и 140 оккупантов: названы новые боевые потери РФ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 140 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли более 38 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Напомним, украинские бойцы остановили попытку врага завладеть трассой между Лисичанском и Бахмутом. Оккупанты уже два месяца пытаются захватить стратегический для них путь, но безрезультатно.

Также сообщалось, что войска РФ пытались вести наступление на Доломитное - Новолуганское и Доломитное - Семигорье, но продвижения не имели и были вынуждены отойти.

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