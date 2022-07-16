Знищено п'ять танків і 140 окупантів: названі нові бойові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 140 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили понад 38 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, українські бійці зупинили спробу ворога заволодіти трасою між Лисичанськом і Бахмутом. Окупанти вже два місяці намагаються захопити стратегічний для них шлях, але безрезультатно.

Також повідомлялося, що війська РФ намагалися вести наступ на Доломітне-Новолуганське і Доломітне-Семигір'я, але просування не мали і були змушені відійти.

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