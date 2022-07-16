Знищено п'ять танків і 140 окупантів: названі нові бойові втрати РФ
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 140 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили понад 38 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 16 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано;
- танків - 1677 (+5);
- бойових броньованих машин - 3874 (+8);
- артилерійських систем - 846 (+4);
- РСЗВ - 247 (+0) ;
- засоби ППО - 109 (+0);
- літаків - 220 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 687 (+6);
- крилаті ракети - 162 (+7);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4);
- спеціальної техніки - 68 (+1).
Нагадаємо, українські бійці зупинили спробу ворога заволодіти трасою між Лисичанськом і Бахмутом. Окупанти вже два місяці намагаються захопити стратегічний для них шлях, але безрезультатно.
Також повідомлялося, що війська РФ намагалися вести наступ на Доломітне-Новолуганське і Доломітне-Семигір'я, але просування не мали і були змушені відійти.
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