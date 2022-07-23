Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага

За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 240 оккупантов. Всего Россия уже потеряла в войне больше 39 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки.
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