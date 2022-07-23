Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

За минулу добу українські бійці знищили ще 240 окупантів. Загалом Росія вже втратила у війні близько більш як 39 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили майже сотню окупантів на півдні за добу.
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