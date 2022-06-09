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Знищено ще 200 окупантів за добу: названі нові втрати армії РФ

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Україна, Четвер 09 червня 2022 09:39
Знищено ще 200 окупантів за добу: названі нові втрати армії РФ Фото: Росія за добу втратила у війні ще 200 військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Втрати російської армії за минулу добу склали близько 200 військових вбитими. Також українські бійці знищили 9 бронемашин та 8 одиниць артилерій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 31700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1398 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 3438 (+9) од,
  • артилерійських систем - 711 (+8) од,
  • РСЗВ - 213 (+0) од,
  • засоби ППО - 96 (+0) од,
  • літаків - 212 (+0) од,
  • гелікоптерів - 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 53 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, як доповіли у ранковому зведенні Генштабу, особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади окупантів зазнав суттєвих втрат - приблизно 800 вбиті та близько 400 поранені.

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