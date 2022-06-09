Знищено ще 200 окупантів за добу: названі нові втрати армії РФ
Фото: Росія за добу втратила у війні ще 200 військових (Getty Images)
Втрати російської армії за минулу добу склали близько 200 військових вбитими. Також українські бійці знищили 9 бронемашин та 8 одиниць артилерій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 31700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1398 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 3438 (+9) од,
- артилерійських систем - 711 (+8) од,
- РСЗВ - 213 (+0) од,
- засоби ППО - 96 (+0) од,
- літаків - 212 (+0) од,
- гелікоптерів - 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,
- спеціальна техніка - 53 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, як доповіли у ранковому зведенні Генштабу, особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади окупантів зазнав суттєвих втрат - приблизно 800 вбиті та близько 400 поранені.
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