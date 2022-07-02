Уничтожено 120 оккупантов и полдесятка танков: названы новые потери России

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также было уничтожено восемь беспилотников и полдесятка танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.07 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, что на южном направлении, включая остров Змеиный, украинские военные уничтожили военную технику, а также склады боеприпасов и живую силу врага.
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