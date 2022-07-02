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На юге ВСУ уничтожили десятки оккупантов, российские склады боеприпасов и технику

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Херсонская область, Суббота 02 июля 2022 04:07
На юге ВСУ уничтожили десятки оккупантов, российские склады боеприпасов и технику Фото: На юге ВСУ уничтожили десятки оккупантов, российские склады боеприпасов и технику (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Южном направлении, включая остров Змеиный, украинские военные уничтожили военную технику, а также склады боеприпасов и живую силу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиный и просто по мирным жителям нанесено шесть авиационных ударов. Вертолетами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонской и Николаевской областям.

В ответ украинские военные парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода.

"Но уже известно, что вражеская армия сократилась на 27 человек, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, силами обороны уничтожены 3 полевых состава боеприпасов врага в Херсонской области.

В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал разведку по выявлению позиций украинских подразделений.

Напомним, ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцы должны увидеть "видимые результаты" контрнаступления в оккупированной Херсонской области с августа.

При этом в СНБО и Генштабе ВСУ призвали не распространять информацию о передвижении наших бойцов в Херсонской области.

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Херсонская область
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