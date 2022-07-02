RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знищено 120 окупантів та півдесятка танків: названі нові втрати Росії

Фото: Росія втратила в Україні вже близько 35 870 своїх військових (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу російські окупанти втратили ще 120 своїх військових. Також було знищено вісім безпілотників та півдесятка танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,
  • танків - 1582 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 3737 (+1) од,
  • артилерійських систем - 800 (+4) од,
  • РСЗВ - 246 (+0) од,
  • засоби ППО - 105 (+0) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 186 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8),
  • крилаті ракети - 144 (+1),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що на південному напрямку, включаючи острів Зміїний, українські військові знищили військову техніку, а також склади боєприпасів і живу силу ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України