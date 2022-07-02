Знищено 120 окупантів та півдесятка танків: названі нові втрати Росії

За минулу добу російські окупанти втратили ще 120 своїх військових. Також було знищено вісім безпілотників та півдесятка танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, що на південному напрямку, включаючи острів Зміїний, українські військові знищили військову техніку, а також склади боєприпасів і живу силу ворога.
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