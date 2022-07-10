Уничтоженный вертолет и 100 оккупантов: новые потери России в войне

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще 100 своих военных убитыми и один вертолет. Всего украинские бойцы уничтожили около 37 300 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:
Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.
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