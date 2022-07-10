Уничтоженный вертолет и 100 оккупантов: новые потери России в войне

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 37300 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1641 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 3823 (+8) ед,

артиллерийских систем - 834 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 108 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+2),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,

специальная техника - 66 (+0).

Отмечено, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

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