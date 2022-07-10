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Знищений гелікоптер та 100 окупантів: нові втрати Росії у війні

Фото: Росія втратила в Україні вже близько 37 300 своїх військових (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу Росія втратила в Україні ще 100 своїх військових вбитими та один гелікоптер. Всього українські бійці знищили близько 37 300 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 1641 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 3823 (+8) од,
  • артилерійських систем - 834 (+2) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 108 (+0) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 188 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Зазначено, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні.

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