Знищений гелікоптер та 100 окупантів: нові втрати Росії у війні

За минулу добу Росія втратила в Україні ще 100 своїх військових вбитими та один гелікоптер. Всього українські бійці знищили близько 37 300 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:
Зазначено, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні.
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