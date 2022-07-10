Знищений гелікоптер та 100 окупантів: нові втрати Росії у війні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1641 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3823 (+8) од,

артилерійських систем - 834 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 108 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

Зазначено, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні.

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