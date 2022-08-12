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Уничтоженный самолет и 200 ликвидированных оккупантов: новые потери россиян в войне

Фото: Россия потеряла в войне уже 43 200 своих военных (t.me/Tsaplienko)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов и уничтожили вражеский самолет. В целом РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 200 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43200 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1849 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 4108 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 975 (+1) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 136 (+2) ед,
  • самолетов - 233 (+1) ед,
  • вертолетов - 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 778 (+6),
  • крылатые ракеты - 185 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3021 (+3) ед,
  • специальная техника - 90 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, за минувшие сутки авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага возле Андреевки.

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