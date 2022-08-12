Уничтоженный самолет и 200 ликвидированных оккупантов: новые потери россиян в войне
Украина, Пятница 12 августа 2022 09:03
Фото: Россия потеряла в войне уже 43 200 своих военных (t.me/Tsaplienko)
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов и уничтожили вражеский самолет. В целом РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 200 своих военных убитыми.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.08 ориентировочно составили:
личного состава - около 43200 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1849 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 4108 (+8) ед,
артиллерийских систем - 975 (+1) ед,
РСЗО - 261 (+0) ед,
средства ПВО - 136 (+2) ед,
самолетов - 233 (+1) ед,
вертолетов - 193 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 778 (+6),
крылатые ракеты - 185 (+0),
корабли / катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3021 (+3) ед,
специальная техника - 90 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, за минувшие сутки
авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага возле Андреевки.