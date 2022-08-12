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Знищений літак та 200 ліквідованих окупантів: нові втрати росіян у війні

Фото: Росія втратила у війні вже 43 200 своїх військових (t.me/Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів та знищили ворожий літак. Загалом РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні вже близько 43 200 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43200 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1849 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4108 (+8) од,
  • артилерійських систем - 975 (+1) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 136 (+2) од,
  • літаків - 233 (+1) од,
  • гелікоптерів - 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 778 (+6),
  • крилаті ракети - 185 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 90 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту і скупченню ворога біля Андріївки.

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