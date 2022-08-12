Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага возле Андреевки, - ОК "Юг"

Украинская авиация нанесла удары опорному пункту врага и скоплению россиян в районе Андреевки и Брускинского.в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

В направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Со стороны ВСУ потерь нет.

В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому ранение получил местный житель.

Авиация ВСУ нанесла 2 удара. По опорному пункту врага недалеко от Андреевки и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач за сутки уничтожили 19 оккупантов, 4 единицы бронированной и автомобильной техники и еще 1 склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

Напомним, в течение 10 августа враг потерял на юге два командных пункта и один пункт управления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.