Уничтоженный мост в Чернигов не будет мешать поставлять в город гумпомощь, - глава ОВА

"Этой ночью москальская мразота авиацией уничтожила автомобильный мост в город Чернигов. Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем обеспечивать город продуктами и всем необходимым. Это первое. Второе - мы обязательно построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот что был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового, крутого, современного моста и мы его обязательно построим после нашей победы", - отметил Чаус.

Напомним, этой ночью в Чернигове российские войска нанесли авиаудары по автомобильному мосту через Десну. В результате чего автосообщение Чернигова и Киева теперь отсутствует.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.