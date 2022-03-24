ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Бердянске произошли взрывы, в порту масштабный пожар

Новина українською →
Бердянск, Четверг 24 марта 2022 08:39
В оккупированном Бердянске произошли взрывы, в порту масштабный пожар Фото: после взрывов в Бердянске, предположительно, горят российские корабли (t me nexta live)
Автор: Илона Свиридова

Утром, 24 марта 2022 года, в оккупированном российскими войсками Бердянске произошло несколько взрывов в порту. В последствии возник масштабный пожар, который виден во всех районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Акцент".

По словам очевидцев, в районе порта загорелось одно или несколько суден. Кроме того, горят нефтяные резервуары. О причинах инцидента пока ничего неизвестно.

В оккупированном Бердянске произошли взрывы, в порту масштабный пожар

Фото: взрывы в Бердянске (t me nexta live)

Отметим, бердянский порт уже активно используют российские войска, в частности, туда прибыл большой десантный корабль "Орск", который доставил военную технику для оккупантов.

Кроме того, оккупанты угнали оттуда пять кораблей, загруженных украинским зерном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск Взрыв Война России против Украины
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц войны с Россией. План Путина в Украине провалился
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц войны с Россией. План Путина в Украине провалился