В оккупированном Бердянске произошли взрывы, в порту масштабный пожар
Утром, 24 марта 2022 года, в оккупированном российскими войсками Бердянске произошло несколько взрывов в порту. В последствии возник масштабный пожар, который виден во всех районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Акцент".
По словам очевидцев, в районе порта загорелось одно или несколько суден. Кроме того, горят нефтяные резервуары. О причинах инцидента пока ничего неизвестно.
Фото: взрывы в Бердянске (t me nexta live)
Отметим, бердянский порт уже активно используют российские войска, в частности, туда прибыл большой десантный корабль "Орск", который доставил военную технику для оккупантов.
Кроме того, оккупанты угнали оттуда пять кораблей, загруженных украинским зерном.
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