В оккупированном Бердянске произошли взрывы, в порту масштабный пожар

Фото: после взрывов в Бердянске, предположительно, горят российские корабли (t me nexta live)

Утром, 24 марта 2022 года, в оккупированном российскими войсками Бердянске произошло несколько взрывов в порту. В последствии возник масштабный пожар, который виден во всех районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Акцент".

По словам очевидцев, в районе порта загорелось одно или несколько суден. Кроме того, горят нефтяные резервуары. О причинах инцидента пока ничего неизвестно. Фото: взрывы в Бердянске (t me nexta live)