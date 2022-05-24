Уничтожение Су-25 со "Stinger" под Луганском: за штурвалом находился летчик из "верхушки" ВВС РФ

В Украине погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Он находился за штурвалом Су-25, который ВСУ сбили в Луганской области 22 мая.

Один из сослуживцев Боташева расказал, что отставной генерал выполнял задания в Украине именно на Су-25.

Отметим, Боташев - самый высокопоставленный российский летчик, о гибели которого на войне в Украине стало вообще известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Боташеву было 63 года. Каким образом он стал выполнять боевые задания в Украине, не известно. По словам все тех же сослуживцев, он "просто не смог остаться в стороне".