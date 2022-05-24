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Знищення Су-25 зі "Stinger" під Луганськом: за штурвалом знаходився льотчик із "верхівки" ВПС РФ

Фото: генерал-майор Канамат Боташев (bbc.com)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Один із товаришів по службі Боташева розповів, що відставний генерал виконував завдання в Україні саме на Су-25.

Зазначимо, Боташев - найвищий російський льотчик, про загибель якого на війні в Україні стало взагалі відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку. Боташеву було 63 роки. Як він став виконувати бойові завдання в Україні, не відомо. За словами тих самих товаришів по службі, він "просто не зміг залишитися осторонь".

Як повідомлялося, Росія кинула на захоплення Луганської області понад 12 тис. військових. Найскладніша ситуація у Горській громаді.

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Луганськ